Putin al G20: "La guerra in Ucraina è una tragedia", Meloni: Mosca si ritiri

La guerra in Ucraina è una "tragedia" e occorre pensare a come "mettervi fine". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin intervenendo in videoconferenza al vertice del G20, secondo quanto riferisce l'agenzia Ria Novosti.

"Naturalmente - ha detto Putin - dobbiamo pensare a come mettere fine a questa tragedia.

Comunque la Russia non ha mai rifiutato negoziati di pace con l'Ucraina. Non è stata la Russia, ma l'Ucraina ad annunciare pubblicamente che si ritirava dal processo negoziale". A questo proposito il presidente russo ha ricordato che il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky ha firmato un decreto legge per "proibire tali negoziati con la Russia".

Meloni al G20, la Russia può riportare la pace ritirandosi

La Russia potrebbe in ogni momento facilmente riportare la pace in Ucraina ritirandosi dai territori illegalmente occupati e ristabilendo la sovranità e la piena integrità territoriale dell'Ucraina: è quanto affermato, in sintesi, dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo intervento al G20. Come riferiscono fonti di Palazzo Chigi, la premier ha espresso una nuova condanna alle azioni di Mosca, "anche per le loro conseguenze globali e i danni che hanno provocato alle nazioni più povere".