Carabinieri, nella Chiesa Madre di Acate celebrata la Virgo Fidelis Patrona dell'Arma

Anche ad Acate la locale Associazione Nazionale Carabinieri ha celebrato la Virgo Fidelis, Patrona dell’Arma. Alla Santa Messa nella Chiesa Madre, concelebrata dal parroco don Mario Cascone, sono intervenuti il vice sindaco Gianfranco Ciriacono, il comandante della stazione, Pio Squillace, il presidente della sezione, maresciallo Giuseppe Cinque, i rappresentanti delle associazioni e i tanti familiari degli uomini della Benemerita, in congedo e in servizio.

Rivolto ai presenti, don Cascone ha messo in evidenza l’insostituibile ruolo dei carabinieri, quali rappresentanti della legalità nei piccoli comuni, l’ottima sinergia con gli altri rappresentanti istituzionali e il rispetto che nei loro confronti esterna la popolazione.

Al termine del rito un componente della stazione di via Galilei ha letto la Preghiera del carabiniere.