Picanello, questore di Catania sospende attività di chiosco-bar

La Polizia di Stato di Catania ha dato esecuzione a un provvedimento emesso dal Questore di Catania, Giuseppe Bellassai, che ha decretato la sospensione temporanea - ex art.100 T.U.L.P.S. - dell’attività di un chiosco bar ubicato a Picanello, nei pressi del “Campo Scuola”, imponendo per 7 giorni la chiusura del locale.

Il provvedimento trae origine dall’esecuzione di specifici servizi di controllo del territorio disposti dal Questore di Catania negli esercizi commerciali della città al fine di verificare l’esatta osservanza delle norme di settore e di quelle preposte alla tutela della sicurezza dei pubblici locali e dei lavoratori in essi impiegati e della salute dei consumatori. Particolare attenzione è stata riservata alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali e di illegalità diffusa, anche attraverso approfondite analisi delle persone che li frequentano.

Nel corso dei numerosi controlli eseguiti dai poliziotti sono stati identificati diversi clienti con precedenti giudiziari e di polizia, alcuni dei quali ritenuti vicini a sodalizi mafiosi. Più volte, inoltre, gli agenti hanno identificato, all’interno dell’esercizio pubblico oggetto del provvedimento, alcuni pregiudicati provenienti da altri quartieri.