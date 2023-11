Alla cattedrale di San Nicolò a Noto il secondo pellegrinaggio delle famiglie

Sta diventando ormai un appuntamento atteso il Pellegrinaggio delle Famiglie indetto dalla Metropolia di Siracusa, che comprende, oltre all'arcidiocesi siracusana anche le diocesi di Noto e di Ragusa.

Dopo quella dello scorso anno, svoltosi nella città aretusea e conclusasi al Santuario della Madonna delle Lacrime, l’edizione 2023 ha avuto luogo a Noto.

Un intenso momento di preghiera, festa e riflessione, che ha visto diverse centinaia di partecipanti, provenienti da ogni comune delle province aretusea e iblea, che si sono radunati presso i giardini pubblici netini, per dare poi vita, dopo il saluto del sindaco Figura, ad una processione verso la cattedrale di San Nicolò.

“Famiglie siate il volto accogliente della Chiesa” è stato il tema scelto dagli uffici pastorali delle tre diocesi. Proprio per questa occasione, il musicista Salvatore Cannizzaro, che, insieme alla moglie Maria Grazia Sostegno e a mons. Salvatore Marino coordina l’ufficio per la Pastorale della Famiglia della diocesi siracusana, ha composto un canto davvero coinvolgente, che è stata la base musicale dei vari momenti della giornata.

La celebrazione eucaristica, presieduta dal vescovo di Noto mons. Salvatore Rumeo, è stata preceduta da alcuni momenti di riflessione assai significativi, come le testimonianze di diverse persone delle tre diocesi.

Dopo l’intervento del presule di Ragusa mons. Giuseppe La Placa, l’arcivescovo di Siracusa mons. Francesco Lo Manto ha tenuto la relazione centrale, ricordando l’anno incentrato sull'Esortazione apostolica Amoris laetitia sull'amore nella famiglia ed evidenziando come la Chiesa intenda essere sempre accanto a tutte le famiglie.