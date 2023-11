Un audio di Giulia: "Vorrei che Filippo sparisse dalla mia vita"

"Vorrei che sparisse e non avere più contatti con lui", diceva Giulia Cecchettin in un audio riferendosi all'ex fidanzato Filippo Turetta, aggiungendo però: "Non so come farlo, mi sento in colpa: ho troppa paura che possa farsi male". Agli agenti che sabato sera lo hanno fermato sull'autostrada vicino Lipsia, il 22enne ha confessato subito di aver ucciso Giulia, aggiungendo:"Ho pensato più volte di farla finita ma non ne ho avuto coraggio". Turetta dovrebbe essere consegnato all'Italia domani. (LA VOCE DI GIULIA)