Lentini, lo portano incarcere per uno scippo quando era minorenne

I Carabinieri della Stazione di Lentini hanno arrestato un pregiudicato 23enne del luogo in esecuzione di un decreto di sospensione della detenzione domiciliare con conseguente carcerazione emesso dal Magistrato di Sorveglianza per i Minorenni di Catania.

Il giovane, che si trovava ai domiciliari per uno scippo compiuto quando era minorenne, incurante delle prescrizioni imposte dalla misura ha, più volte, minacciato telefonicamente l’ex fidanzata.

I militari hanno prontamente segnalato le violazioni all’Autorità giudiziaria dei minori di Catania che ha emesso il provvedimento a seguito del quale il 23enne è stato condotto presso l’Istituto di pena per minorenni di Acireale.