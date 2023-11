Sicurezza a Rosolini, il sindaco incontra comandante Compagnia carabinieri di Noto

Il nuovo comandante della Compagnia dei carabinieri di Noto, Mirko Guarriello, ha incontrato ieri mattina in sala giunta, il sindaco di Rosolini, Giovanni Spadola. Durante l'incontro con l'ufficiale dell’Arma, il sindaco ha fatto il punto sulla questione dell'ordine pubblico a Rosolini, evidenziando in particolare modo l’emergenza dello spaccio degli stupefacenti che allarma centinaia di famiglie rosolinesi. Spadola ha ricordato all'ufficiale dell'Arma che Rosolini ha la stessa popolazione di città come Noto e Pachino, dove sono operativi pure i presidi della polizia di Stato e della Guardia di finanza, quindi realtà controllate 24 ore su 24.

"La nostra Rosolini - ha detto Spadola al capitano - a partire dalle 22 diventa 'zona franca' e gli spacciatori agiscono indisturbati su varie zone cittadine. Sono pure tanti i tossicodipendenti che per rifornisi arrivano da altre città vicine. Non possiamo chiedere ulteriori sforzi ai tredici carabinieri che sono in servizio alla Stazione, loro fanno un lavoro straordinario come se fossero trenta uomini e donne in divisa per il controllo del territorio". Il sindaco di Rosolini ha pure evidenziato che a Rosolini ci sono due Centri d'accoglienza per i migranti: uno privato e l'altro gestito dalla Croce rossa". Spadola ha poi aggiunto che 'a Rosolini non ci sarebbero nè clan, nè cosche. Nessuno fino ad oggi ha denunciato estorsioni o altre attività legate al crimine organizzato. Il sindaco ha pure detto a Guarriello di avere da tempo avviato con i carabinieri del Comando provinciale di Siracusa e con la Prefettura, il discorso di istituire una Tenenza dei carabinieri, mettendo a disposizione la struttura che dovrebbe sorgere nei locali dell'Ufficio tecnico di via Sipione. La documentazione è stata inviata all'ufficio tecnico della Legione carabinieri della Sicilia che stanno valutando la proposta dell’amministrazione Spadola. Alla riunione di ieri oltre al sindaco hanno partecipato i comandanti della polizia locale e della Stazione dell'Arma, Salvo Latino e Giancarlo Murro e gli assessori comunali, Giuseppe Giannone e Carmelo Floridia.