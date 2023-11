Sbarca dal traghetto a Messina, preso con 10 chilogrammi di cocaina

I carabinieri del Nucleo radiomobile di Messina hanno arrestato, in flagranza di reato, un 34enne, già noto alle forze dell'ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un controllo agli imbarcaderi i militari hanno fermato una vettura appena sbarcata dal traghetto proveniente da Villa San Giovanni e durante la perquisizione hanno trovato circa 10 chili di cocaina, suddivisi in 10 confezioni, che l'uomo aveva sistemato nel bagagliaio. Per il 34enne sono scattate le manette, mentre la droga è stata sequestrata e inviata al Ris di Messina per le analisi di laboratorio. "Sarebbe stato possibile ricavare oltre 43.000 dosi di cocaina da immettere sulle piazze di spaccio", spiegano gli investigatori dell'Arma. Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato condotto nel carcere di Messina Gazzi in attesa dell'udienza di convalida.