Siracusa, premio "Turi Volanti" dedicato alla poesia: elaborati entro il 31 dicembre

Prende il via il premio “Turi Volanti” dedicato, per il primo anno, alla poesia. Il Comitato organizzatore, presieduto dall’avvocato Orazio Scalorino, annuncia l’iniziativa dando seguito alle volontà testamentarie dell’artista e scrittore siciliano scomparso qualche anno fa, con la finalità di perpetuarne la memoria e di assegnare dei premi in denaro, secondo le sue volontà.

Il concorso è rivolto ad autori che abbiano compiuto i sedici anni d’età, pertanto, con la presente, si invitano a partecipare tutti gli interessati, compresi gli studenti degli istituti secondari di secondo grado che abbiano tale requisito e che vogliano mettere alla prova la propria creatività.

Il coordinamento fa capo all’Istituto Gagini di Siracusa, nelle figure della dirigente Giovanna Strano e del prof. Nino Sicari, in quanto la scuola è destinataria di altre donazioni da parte di Volanti, tra cui una borsa di studio decennale rivolta agli alunni meritevoli e una serie di opere d’arte che sono entrate a far parte del patrimonio del Gagini.

Potranno essere presentate poesie inedite ed edite, anche già premiate in altri concorsi, senza limite al numero di versi. Le poesie dovranno essere scritte individualmente e si potrà partecipare al concorso con un solo componimento poetico, pena l’esclusione.

Gli elaborati dovranno essere presentati entro il 31 dicembre 2023. La Cerimonia di premiazione dei vincitori avrà luogo entro il mese di ottobre 2024, in una location da individuare. In tale occasione, sarà ricordata l'attività creativa di Turi Volanti e sarà data lettura di alcune sue poesie e/o di alcuni suoi racconti brevi.

Al primo classificato sarà assegnato un premio di euro 1.000,00. Al secondo classificato sarà assegnato un premio di euro 700,00. Al terzo classificato sarà assegnato un premio di euro 500,00. Inoltre sarà consegnato a ciascuno dei singoli premiati un documento relativo alla partecipazione al concorso dedicato a Turi Volanti. Agli altri partecipanti verrà rilasciato nel corso della stessa cerimonia un attestato di partecipazione.

Per la visione del regolamento completo si rimanda al sito internet www.turivolanti.it