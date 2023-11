Vittoria, tenta di entrare allo stadio con un coltello:denunciato

La Polizia di Vittoria ha denunciato in stato di libertà un noto pregiudicato vittoriese che ha provato ad intrufolarsi all’interno della curva dei tifosi del Vittoria calcio, con in tasca un coltello a serramanico.

I fatti risalgono al primo pomeriggio di domenica scorsa, quando un uomo di 31 anni, noto pregiudicato locale con numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, durante l’intervallo dell’incontro di calcio tra il Vittoria F.C. ed il Megara, ha tentato di accedere all’interno della curva dei tifosi del Vittoria, con un coltello a serramanico occultato all’interno di una delle tasche dei pantaloni.

Tuttavia, la presenza dell’uomo presso l’impianto sportivo non è sfuggita ai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria in servizio di ordine pubblico, che prontamente e con destrezza lo hanno bloccato sottoponendolo a controllo. Da quest’ultimo è emerso che nella tasca del pantalone lo stesso celava un coltello a serramanico che veniva rinvenuto dagli agenti.

In considerazione di quanto accertato, l’uomo veniva accompagnato dalla Volante presso il locale Commissariato dove venivano espletate le formalità di rito. L'uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere, con contestuale sequestro dell’arma rinvenuta che veniva sottoposta a sequestro.