Calcio, nuovo accordo di sponsorizzazione tra la Sibeg Coca Cola ed il Messina

Sibeg Coca-Cola ha raggiunto un nuovo accordo di sponsorizzazione con l’ACR Messina. L’azienda catanese - che dal 1960 produce, sviluppa e distribuisce in Sicilia tutti i prodotti a marchio The Coca-Cola Company – ha scelto di affiancare il club messinese in qualità di sponsor. Il rosso di Sibeg Coca-Cola diventa dunque giallorosso per sostenere il club di calcio siciliano, impegnato nel campionato di Serie C, nella stagione 2023/2024.

Questa partnership unisce due importanti realtà che si distinguono per il loro impegno sul territorio e una costante ricerca del miglioramento della performance di business e sportiva. L’accordo prevede una visibilità all’interno dello stadio per i brand Coca-Cola e Powerade, unitamente ad attività di experience per gli ospiti.

Sabato 25 novembre, in occasione del match casalingo tra Messina e Juve Stabia, sarà il giorno di partenza ufficiale della sponsorship negli ambienti dello stadio così come in sala stampa, in occasione dell’incontro che il tecnico dell’Acr Messina Giacomo Modica terrà con i cronisti venerdì 24 alla vigilia del match, e poi sabato 25 nel post gara.

Luca Busi, AD di Sibeg Coca-Cola ha commentato così l’accordo: «Siamo orgogliosi d’intraprendere questo entusiasmante viaggio insieme all’Acr Messina. Questo accordo conferma il sempre crescente impegno della nostra azienda in tutta l’Isola. Si tratta di un’altra tappa significativa per Sibeg Coca-Cola, siamo entusiasti dell’opportunità di poter collaborare con uno dei club calcistici di maggior successo nel panorama del calcio siciliano».

Pietro Sciotto, presidente Acr Messina è entusiasta per l’accordo raggiunto. «Il nuovo sponsor ci inorgoglisce, perché l’azienda siciliana Sibeg che rappresenta un marchio di grande prestigio come la Coca-cola, ha deciso di puntare sull’Acr Messina. Questo per noi è uno stimolo in più a fare sempre meglio e raggiungere prima possibile gli obiettivi fissati ad inizio stagione».

(nella foto l'Ad di Sibeg, Marco Busi)