Siracusa - Trapani, sale la tensione per il derby: gli ospiti chiedono di giocare a porte chiuse

A tre giorni dal derby d'alta classifica tra il Siracusa ed il rapani, il clima rimane rivente. La società ospite parla di clima di intimidazione da parte di un gruppo ultras azzurro, attrevrso il web. Il Trapani chiede di potere affrontare la sfida nella massima sicurezza ed invita le autorità preposte a vigilare, prima, durante e nel dopo partita affinche sia una 'festa di sport'. In casa Siracusa si preannuncia il tutto esaurito domenica al 'Nicola De Simone' dove la società ha indetto la 'giornata azzurra'. Il sold out allo stadio di Siracusa è garantito.

Questa la nota del Trapani apparsa sul web: "Il derby contro il Siracusa si avvicina. Una sfida che si preannuncia caldissima non solo in termini di alta classifica ma per il clima di tensione che si avverte.

«Arrivano continuamente sempre più foto e video che danno l’idea di una città che sembra aspettarci per fare una battaglia e non una partita», ha dichiarato il presidente Antonini.

La società ha chiesto alla Lega se è in grado di garantire l’incolumità del Presidente e dello staff e sta seriamente valutando di chiedere la partita a porte chiuse per garantire un regolare svolgimento della stessa. «Attendiamo – afferma Antonini – l’esito dell’osservatorio sulle manifestazioni sportive che dovrebbe decidere nelle prossime ore e ci auguriamo che tenga conto di tutto ciò che in questi giorni è stato diffuso sui social da esponenti della tifoseria aretusea che stanno trasformando un contesto di sport in un accanimento nonostante le parole e l’accoglienza annunciatami dal presidente Ricci. E’ ora – conclude – che la Lega dica stop preventivamente alla violenza e chiediamo a gran voce alle autorità preposte di garantire i massimi livelli di sicurezza affinché un evento sportivo non degeneri in nessuna forma di violenza».

La società sarà pronta a costituirsi parte civile nella richiesta di danni verso persone o beni di proprietà che venissero attaccati da terzi prima durante e dopo la partita.

(La foto postata nel sito del Trapani Calcio)