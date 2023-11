Trasferta vietata ai tifosi del Trapani, finiti i biglietti a Siracusa per il big match di serie D

Trasferta vietata per i tifosi del Trapani che domenica affronta il Siracusa al 'De Simone'. Biglietti per il derby sono stati tutti venduti. Esauriti i tiket di Tribuna A, laterale, Gradinata Imbesi e Curva Anna. Nell'anello del Nicola 'De Simone'restano soltanto i 700 posti della curva riservata agli ospiti. Il club azzurro ha chiesto l'autorizzazione per poterli mettere in vendita, cercando di accontentare quanti sono rimasti senza il tagliando. La risposta è attesa nelle prossime ore. Se arrivasse il nulla osta, domani nel giro di poche ore potrebbero già terminare. Quindi sarà sold out al De Simone segno tangibile che c'è grande entusiamo attorno alla squadra del presidente Ricci, il quale domani a mezzogiorno terrà una conferenza stampa. Sicuramente cercherà di stemperare il clima di tensione che si è venuto a creare alla vigilia. I calciatori delle due formazioni andranno in campo con il volto segnato dal rosso, aderendo alla campagna nazionale contro la violenza di genere.