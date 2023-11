Comiso, Bellassai (PD): il Dup certifica per il Comune situazione economica allarmante

“Alla vigilia della sessione di bilancio, ridotta alla fine di novembre, che si trasforma in un preventivo postumo che diventa una presa d’atto di quanto già avvenuto, abbiamo assistito all’approvazione tardiva da parte della maggioranza di destra che guida la città di Comiso del Documento unico di programmazione 2023, propedeutico al bilancio, che certifica la desertificazione dei servizi e la carenza di progettualità strategica dell’ente locale”. Lo dice il capogruppo del Pd al Consiglio comunale di Comiso, Gigi Bellassai.

“Il Dup – prosegue - esplica la sua efficacia – come ampiamente chiarito anche dai revisori dei conti – quando viene approvato nei termini di legge, ossia entro il 31 luglio dell’anno precedente. A Comiso è stato approvato con un anno e mezzo di ritardo perdendo ogni efficacia strategica e programmatoria, attestando la difficile situazione finanziaria e la miopia amministrativa".

“Da quanto approvato dalla maggioranza di destra – continua Bellassai – emergono che gli indirizzi strategici sono molto carenti e mostrano un respiro corto e una insufficienza di visione e di programmazione in molti settori. In relazione alle politiche per il commercio e lo sviluppo economico, non si riscontrano interventi di livello che possano aiutare le imprese locali a produrre ricchezza".