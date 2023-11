Calcio, Eccellenza: l’ex Catania Tino Parisi firma con il Modica

Il Modica ha ufficializzato un acquisto di spessore: l’ex calciatore di Piacenza, Catania, Siracusa e Livorno, Tino Parisi, 28 anni. Parisi ha militato in Serie B e in Serie C, l’esterno è considerato una delle punte di diamante del calcio siciliano. In Lega Pro ha totalizzato 198 partite siglando 7 gol e 15 assist.

All'arrivo di Parisi ha fatto da contraltare la partenza di un altro giocatore di grande spessore tecnico, Paolo Genovese. E' stato lui stesso a comunicare la decisione di lasciare la squadra in un post su facebook: ciao Modica - ha scritto Genovese - potevamo divertirci ma purtroppo non è stato possibile