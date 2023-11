Siracusa - Trapani, la madre di tutte le partite: è sold out al 'Nicola De Simone'

La madre di tutte le partite. Con un colpo d'occhio che sarà presumibilmente da categoria superiore, perché Siracusa-Trapani è sfida che meriterebbe davvero ben altri palcoscenici. Si giocano tanto entrambe: imbattute, distanziate da due soli punti, le due battistrada sono pronte a dare spettacolo. A Siracusa per il derby è già sold out da mercoledì pomeriggio. Oggi estenuante attesa per la vendita dei biglietti che erano destinati ai tifosi ospiti. Fino alle 15,30 non c'era ancora il via libera della Prefettura. Domenica al 'De Simone' sono previsti poco più di 6 mila spettatori, il massimo della capienza del vecchi stadio. Il presidente degli azzurri Ricci, questa mattina in una conferenza stampa ha ufficializzato che il clun ha acquistito il vecchio stemma del Siracusa, quello che risale al 1911 a 'completamento di un progetto già cominciato'.

Spettatrice interessata è la Vibonese, frenata da due pari consecutivi e attesa dalla trasferta di Lamezia Terme. Due pari di fila hanno affossato anche le velleità della Fenice Amaranto di rientrare in corsa per le posizioni che contano (distacco già in doppia cifra): la gara interna con l'Afragolese deve servire per ritrovare la vittoria e la serenità. Riceve il Sant'Agata un Licata che in mezzo a tanta competizione si mantiene comunque saldo in zona play-off. Al San Luca è finita l'avventura in panchina di Natale Iannì che ha rassegnato le dimissioni: al suo posto dovrebbe essere annunciato Renato Mancini, che potrebbe debuttare nel match casalingo con il Castrovillari e provare a fermare l'emorragia di punti (uno nelle ultime 8 giornate).