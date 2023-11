Resistenza a pubblico ufficiale, denunciato a Siracusa

Nell’ambito del servizio di controllo del territorio, agenti delle Volanti della Questura di Siracusa, hanno denunciato un siracusano di 36 anni per i reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

In specie, i Poliziotti di una Volante, per un rituale controllo, fermavano il denunciato nei pressi di Via Algeri per espletare una corretta identificazione personale quando, per opporsi all’operato degli agenti, il trentaquattrenne reagiva violentemente.