Bloccato con la cocaina ed il crack: denunciato a Siracusa

Inoltre, nell’ambito del contrasto al consumo ed alla vendita di sostanze stupefacenti, nelle cosiddette piazze dello spaccio siracusano, che impegna gli uffici operativi della Questura, agenti del Commissariato di Ortigia hanno denunciato un giovane di 21 anni per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di droga.

In specie, i poliziotti del Commissariato aretuseo hanno effettuato, durante un controllo in Via Santi Amato, una perquisizione personale a carico del ventunenne che ha consentito di rinvenire e sequestrare al giovane 10 dosi di crack, 4 di cocaina ed una dose di hashish, pronte per essere cedute agli assuntori della zona.