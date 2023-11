Scicli, Confeserfidi in prima linea contro la violenza di genere

In previsione della Giornata Mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre, la sede centrale di Confeserfidi è stata palcoscenico di un incontro di sensibilizzazione sul tema. L’ evento è stato realizzato in collaborazione con la Casa delle Donne di Scicli e ha visto la partecipazione attiva di una rappresentanza della tenenza dei Carabinieri di Scicli, coinvolgendo tutte le risorse del confidi.

Carmela Asta, portavoce di Confeserfidi, in una breve introduzione, ha relazionato in merito all’adesione di Confeserfidi al Protocollo d'intesa, sottoscritto dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e dal Ministero per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità; protocollo che mira alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne e della violenza domestica. La Dott.ssa Carmela Asta ha illustrato l’impegno concreto di Confeserfidi nella lotta contro la violenza di genere, delineando le ragioni della partecipazione attiva dell’Intermediario nell’attività di sensibilizzazione, in un momento cruciale in cui i fatti di cronaca inducono a fare delle riflessioni su come intervenire per evitare il ripetersi di eventi di violenza. “Con il 58% di presenza femminile in Confeserfidi”, ha dichiarato la Dott.ssa Asta “non intendiamo rimanere in silenzio di fronte a un problema così rilevante e urgente; la nostra missione è fondata sull'azione, e oggi l'abbiamo voluta concretizzare sposando, con convinzione, questa iniziativa che ci vede attivi con questo evento rivolto a tutti i colleghi di Confeserfidi per far conoscere una realtà – Casa delle donne - che lavora, nel continuo, e che è a disposizione della comunità.” Durante l'incontro, la Presidente della Casa delle Donne, Melania Carrubba, ha relazionato in merito alla storia e al ruolo dell’associazione sul territorio,