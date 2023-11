Liberi di scegliere, iniziativa dell'Istituto "Puglisi" di Acate

“Liberi di scegliere: parità di genere e lotta alla violenza sulle donne”. È stato questo il tema della manifestazione organizzata venerdì mattina dell’Istituto Comprensivo “Capitano Puglisi” di Acate per fare sentire la forte presenza dell’Istituzione Scuola nei giorni “fragorosi” che il Paese sta vivendo dopo l’omicidio della giovane Giulia Cecchettin.

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado hanno svolto una serie di attività artistiche, musicali e letterarie sull’evento nel cortile del plesso di via Agrigento e, successivamente in corteo hanno raggiunto il piazzale antistante il Castello, dove in tanti hanno preso la parola : “Abbiamo voluto sensibilizzare i più giovani – è stato detto - attraverso lo studio, il dialogo, il confronto, incoraggiandoli a diventare agenti di cambiamento nella loro comunità attraverso la consapevolezza e l'azione per superare definitivamente una visione malata della donna, dell’amore e dei rapporti umani basata sul possesso e sulla prevaricazione invece che sulla condivisione e sul rispetto”.

(Nella foto da sinistra la professoressa Nicaso, il preside Panagia e il parroco Cascone)