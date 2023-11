Violenza contro le donne, in campo quote rosa a Rosolini

L'amministrazione Spadola, mette avanti le sue 'quote rosa' che fanno parte della maggioranza. Fa indossare pure la fascia tricolore alla sua vice, Paola Micieli, e manda nelle scuole pure l'assessora alle Politiche sociali, Lucia Piazzese, la vice presidente del consiglio comunale, Concetta Cavallo e la consigliera di 'Insieme per Rosolini' Di Stefano. Tutto in occasione delle celebrazioni della 'Giornata mondiale della violenza sulle donne". Ospite d'eccezione anche il capo della criminalpol di Siracusa, Maria Concetta Malandrino, artefice nel 2017 della scoperta del femminicidio di Laura Pirri, la giovane mamma di Rosolini bruciata viva dal suo compagno.

L'amministrazione comunale come segno tangibile ad una lotta che non ha confini, ha donato alle scuole di Rosolini ha donato ad ogni Istituto Scolastico cittadino un totem recante sopra una scarpetta rossa. Un segno concreto e permanente che sarà visibile in ogni androne delle scuole. Questa mattina la delegazione tutta la femminile dell’amministrazione comunale ha fatto visita ad ogni istituto per consegnare il dono. Lusingheri gli apprezzamenti ricevendo apprezzamenti per l'iniziativa da parte di dirigenti, docenti e studenti.

“Un piccolo ma significativo dono – ha detto il sindaco Giovanni Spadola- che l’Amministrazione Comunale ha voluto fare alle scuole cittadine. Un segno concreto e permanente che non deve rimanere tale ma deve rappresentare un monito costante per tutti, perchè ciascuno di noi, uomo o donna, ragazzo o adulto, deve sentirsi impegnato per l’affermazione concreta della libertà, della dignità, della reale parità dei diritti delle donne. Un simbolo per chiunque passerà davanti dovrà essere spinto a riflettere sul problema: alle donne la certezza di avere accanto persone che le possono aiutare in qualsiasi momento di difficoltà che attraversano, agli uomini, ai giovani ad avere sempre il rispetto per l’altro genere e contrastare con forza la violenza contro le donne. Concludo con l’augurio che oggi, domani e sempre al fianco di ogni donna ci possano essere uomini veri che abbiano il coraggio di riconoscere il valore e supportarlo in tutte le sue forme".