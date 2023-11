Regionali, nessun pronunciamento Cga su ricorso di Genovese

Da quanto risulta all'ANSA che ha verificato i provvedimenti collegiali e monocratici emessi dal Cga, ad oggi i giudici non si sono ancora espressi sulla richiesta di annullamento del verbale di proclamazione degli eletti all'Ars nei collegi di Messina avanzata da Luigi Genovese che attraverso i propri legali nei mesi scorsi si è rivolto al Consiglio di giustizia amministrativa chiedendo il riconteggio dei voti alle ultime elezioni regionali per presunte irregolarità. Ieri una nota dell'ufficio stampa del Mpa era stato comunicato che "il Cga ha accolto il ricorso di Luigi Genovese contro il pronunciamento del Tar che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riconteggio dei voti". In realtà ieri si è svolta soltanto l'udienza pubblica davanti al Cga sul ricorso, la decisione non c'è ancora.