Il Palermo in casa della Ternana, Corini: facciamo risultato per uscire dalla crisi

"Sono state due settimane impegnative, sia da un punto di vista lavorativo con gli allenamenti che dal punto di vista del confronto. Dal frutto di questo periodo si potrà trarre indicazioni su come andare a orientare il nostro futuro". Lo ha detto l'allenatore del Palermo Eugenio Corini a proposito del lavoro che ha fatto la sua squadra dopo la sconfitta interna contro il Cittadella, la contestazione subita e in vista della ripresa del campionato dopo la sosta domenica alle 16,15 in trasferta contro laTernana.

"C'è stata grande partecipazione da parte dei giocatori - ha detto Corini - dal nostro lavoro viene fuori un Palermo che sta affrontando un momento dal punto di vista dei risultati non positivo. Ma anche un Palermo unito con tanta voglia di esprimere in campo quello che ci siamo detti. E questo vogliamo farlo vedere a Terni".

Sul rapporto con la tifoseria che ha chiesto apertamente il suo licenziamento dopo la sconfitta contro il Cittadella, Corini ha detto che ha "piena consapevolezza delle ambizioni che ha questa tifoseria - le sue parole - cerco di capire quando le critiche sono quelle che stimolano e arrivano della gente che vuole veramente il bencc cntuale va lì solo per sfogare una frustrazione. Ho l'appoggio e la fiducia della società e della squadra. E questo è fondamentaleper dare risposte ai tifosi che vengono sopra ogni cosa. C'è voglia di uscire da questa situazione. E vedere che i tuoi giocatori ti chiedono il giorno dopo la sconfitta col Cittadelladi venire a bere un caffè a casa tua per parlare significa chec'è voglia di reagire. La voglia deve dare origine ad azioni che poi sono le prestazioni e i risultati che ne derivano. Ci siamoparlati e questo è un gruppo unito di persone fatte di carne esangue e sudore e gente che oggi mangia merda, ma che ha vogliadi uscire da questa situazione. Adesso la risposta la darà il campo".