Comune di Vittoria, indennità ai dipendenti: sì della Giunta

Buone nuove per i dipendenti comunali che godranno di un anticipo “una tantum” degli incrementi contrattuali, come deliberato dalla Giunta Municipale in accordo con le organizzazioni sindacali. L’incremento sarà pari a 6,7 ​​volte il valore annuale attualmente erogato della retribuzione.

Questa decisione è stata presa in conformità con le disposizioni della legge 234 del 2021 e in risposta alle richieste delle organizzazioni sindacali. La Giunta ha ritenuto opportuno adottare questo atto, anticipando i tempi per rispondere alle esigenze dei dipendenti comunali.

Il Sindaco Francesco Aiello ha commentato: “Consapevoli delle difficoltà economiche del mondo del lavoro e del clima economico attuale negativo per le Famiglie, abbiamo deliberato la erogazione di questo incremento contrattuale. Vogliamo riconoscere e apprezzare il contributo fondamentale dei dipendenti comunali per garantire il funzionamento efficace della macchina amministrativa. Questo atto rappresenta un segno tangibile dell'attenzione dell'Amministrazione Comunale verso il personale, con l'obiettivo di promuovere un percorso lavorativo incoraggiante e gratificante”.