Siracusa, giornata contro la violenza di genere: Federfiori adorna panchina rossa

In occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, Federfiori Siracusa prosegue nel suo impegno di sensibilizzazione alla difficile tematica sostenendo le iniziative ed i progetti realizzati. Quest'anno, infatti, la Seconda Commissione del Consiglio Comunale donerà all'Istituto Comprensivo Chindemi, in via Basilicata, la Panchina Rossa simbolo della lotta permanente alla violenza di genere ed alcuni soci Confcommercio Siracusa aderenti al Gruppo Fioristi Federfiori adorneranno la Panchina omaggiando con i loro fiori metaforicamente tutte le vittime di questi atroci delitti.

“Ancora scossi dagli ultimi fatti di cronaca che raccontano dell'ennesimo femminicidio nel nostro Paese - commenta Giuseppe Palazzolo, fiorista presente all'evento in rappresentanza degli associati Federfiori-Confcommercio Siracusa – non potevamo mancare ad un appuntamento così importante cercando di portare il nostro contributo attraverso il semplice omaggio di ciò che è nonviolenza per definizione, ovvero i fiori, splendida materia prima del nostro lavoro”.