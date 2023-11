Pallamano, Scicli Social Club sul campo dell'Aretusa

La sesta giornata di andata del campionato di serie B Drago vede l’Handball Scicli Social Club impegnata sul campo dell’Aretusa di Siracusa. La partita si giocherà domenica, 26 novembre, alle ore 17,00, presso la palestra Akradina “Pino Corso”, in via Damone. Gli arbitri designati sono Sebastiano Manuele e Luciano Manzella.

I gialloverdi di Giovanni Marino vengono da un successo tonificante, dopo un’equilibrata partita, nel derby stracittadino, con l’intenzione di continuare nella serie positiva.

Gli aretusei, invece, sono tornati sconfitti dalla trasferta di Alcamo ed hanno tutte le intenzioni e motivazioni per riprendere il cammino delle vittorie, che gli consentirebbe di rimanere nella zona alta della classifica.

Si affrontano due compagini alla pari in classifica con sei punti, con due attacchi quasi uguali, con una leggera supremazia dei gialloverdi e con una miglior difesa per quanto concerne i padroni di casa. Molta attenzione dovrà essere prestata a Lorenzo Santoro e Simone Faraci, due autentiche spine nel fianco delle difese avversarie per la loro verve, nonché dotati di una “mano calda” in fase di realizzazione.