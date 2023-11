La Volley Modica ospita Casarano per continuare la serie utile

Torna fra le mura amiche del “PalaRizza” la Volley Modica che, dopo le vittoriose trasferte consecutive di Sabaudia e Marcianise, domani pomeriggio alle 18, torna davanti al suo pubblico per affrontare l'ostacolo Leo Shoes Casarano. I “Galletti” della Contea, reduci da tre vittorie consecutive puntano al “poker” di successi, ma sono consapevoli che contro la formazione salentina non sarà una gara semplice. Casarano, infatti, è una squadra che ha attraversato un periodo difficile e arriverà al “PalaRizza” con l'obiettivo di recuperare i punti persi domenica scorsa in casa con Sabaudia.