Giornata contro la violenza sulle donne, anche la Cgil al PalaZama di Ragusa

“In occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne quest'anno la Cgil di Ragusa è scesa in piazza insieme ad una pluralità di associazioni, movimenti e partiti per affermare la necessità di un cambiamento radicale nella cultura degli uomini. Non è semplice, ma bisogna andare oltre gli slogan, e occorre occuparsene subito, consapevoli che nessuno può chiamarsi fuori da questa responsabilità”.

Questo è l’incipit della riflessione sulla giornata internazionale contro la violenza sulle donne espresso da Peppe Scifo, segretario generale della CGIL di Ragusa. Il sindacato presente al Pala Zama di Ragusa per aderire convintamente e grande partecipazione, in uno ad associazioni e movimenti, a questa grande iniziativa che intende esaltare il primato della civiltà e del diritto e sul rispetto delle donne.