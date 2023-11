Calcio, il Modica cerca riscatto: domani ospita il Real Siracusa

Lasciarsi alle spalle la domenica di Paternò e concentrarsi solo sulle prossime gare per ritornare in vetta al girone B di Eccellenza. Questo è l’obiettivo per il Modica Calcio che domani, domenica, ospita al "Barone" il Real Siracusa ha vissuto una settimana importante con l’arrivo di Tino Parisi, rinforzo che sicuramente aiuterà la compagine di mister Betta a raggiungere l’obiettivo.

Ecco la lista dei convocati per la sfida contro il Real Siracusa:

Portieri: Genovese L., Marino, Trovato.

Difensori: Ababei, Ballatore, Diop, Ferotti, Mortellaro, Musso, Vindigni.

Centrocampisti: Aprile, Guerci, Incatasciato, Marsilio, Palermo, Parisi, Prezzabile.

Attaccanti: Agodirin, Azzara, Grasso, Kebbeh, Manfre’, Savasta.