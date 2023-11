Discarica fatta di stracci all'Eremo di Rosolini, l'ira del sindaco Spadola

Superato ogni limite della decenza. Lo 'sporcaccione' di turno ha abbandonato materiali inerti all'ingresso dell'Eremo di Croce Santa. Siamo alla vergogna più totale se si considera che oggi Rosolini, offre la raccolta di porta a porta ed il materiale ingombrante si può depositare al Centro comunale di raccolta. Adesso sarà lotta senza quartieri. Lo afferma il sindaco di Rosolini , Giovanni Spadola, testimone dello sconcio che è stato fatto sulla strada dell'Eremo. "Guarderemo tutte le telecamere per risalire all'autore di questo atto. Forse si tratta di maleducato che si è disfatto di vecchi abiti e di stracci vari. Per questo episodio andremo avanti fino a quando non individueremo il responsabile o i responsabili. Oltre ad una sanzione gli autori verranno obbligati, a loro spese, a rimuovere la discarica che hanno creato da persone incivili.