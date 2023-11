Alberi caduti a Palermo per il forte vento: interventi dei vigili del fuoco

Il forte vento che da stamattina imperversa su Palermo sta impegnando le squadre dei vigili del fuoco in numerosi interventi in diverse zone della città. Alberi caduti nelle vie del centro - via XX Settembre, via Carducci, via Enrico Albanese, via Messina - ma anche in via Leopardi, in via Montepellegrino, alla Palazzina cinese e al Parco della Favorita. Un albero è caduto in via dei Cantieri, davanti l'ingresso degli spogliatoi degli operai del cantiere navale, fortunatamente senza provocare feriti. I vigili del fuoco sono intervenuti anche in via Montalbo per cavi pericolanti in via Montalbo e in via Pacinotti. Danni anche alle strutture prefabbricate del centro sportivo del Palermo calcio nel comune di Torretta. Colpiti palestra e spogliatoio proprio poco dopo che la squadra aveva finito la seduta di rifinitura in vista della trasferta con la Ternana. Alberi spezzati dal vento anche sull'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo nella zona di Balestrate.