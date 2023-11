Il vento provoca danni al Centro sportivo di Torretta

Il forte vento che questa mattina si è abbattuto su Palermo ha causato forti danni alla struttura temporanea noleggiata da agosto per ospitare la palestra e gli spogliatoi del Palermo CFA, il centro sportivo rosanero a Torretta, in attesa che si concludano i lavori. "I danni, occorsi dopo il termine della rifinitura di oggi e prima della partenza per Terni, non hanno coinvolto le persone presenti nell'area in quel momento, ma hanno reso la struttura temporanea inagibile - ha spiegato la società di viale del Fante in un comunicato -. Pertanto, al rientro dalla trasferta di questa domenica contro la Ternana, la squadra riprenderà gli allenamenti allo stadio Renzo Barbera". "Nessun danno - si legge nella nota - alla club house a disposizione di giocatori e staff e al cantiere, dove i lavori di costruzione del main building continueranno regolarmente nei prossimi giorni".