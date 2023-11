Corteo non 'Una di meno' a Messina, 'siamo contro sionisti'

"Se gli ebrei vogliono parlare anche loro sul palco possono farlo, noi non siamo contro gli ebrei, ma contro i sionisti, lo Stato di Israele che sta facendo dei massacri a Gaza. Siamo in democrazia quindi tutti possono parlare. I fatti contano non le parole". Lo ha detto Rene Abu-Rub, originaria della Cisgiorndania, al corteo organizzato a Messina da 'Non Una di Meno' al quale hanno partecipato numerose persone nonostante la pioggia. Il corteo che sta attraversando la città ed è stato aperto da un flash mob con un ballo di flamenco per ricordare tutte le donne vittime di violenza di genere. Sono presenti anche appartenenti all'associazione 'Non Una di Meno' provenienti anche da Palermo, Catania, Lamezia Terme e Catanzaro.