Europee, Stancanelli rinuncia alla ricandidatura: "Da Fdi silenzio assordante"

'Ho piacere di tornare in Europa,di esserci anche nella prossima legislatura. Ma circa sei mes ifa ho chiesto al partito se fosse utile la mia presenza in Europa, ma non ho avuto alcuna risposta, solo silenzio assordante, dubbi e perplessità. Ho la mia storia, cosa dovrei fare? Sono arrivato a una conclusione: gli imbarazzi li tolgo io avendo la coscienza a posto. E lo dico con una certa emozione: rinuncio a chiedere una ricandidatura che non è apprezzata''. Lo ha detto l'eurodeputato di Fdi Raffaele Stancanelli al congresso provinciale del partito a 'Le Ciminiere' di Catania.