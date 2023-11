Luca Cannata (Fdi), confermati 3 milioni per edifici culturali di Siracusa

Con la conferma definitiva dei finanziamenti per edifici culturali e religiosi dal ministero delle Infrastrutture, adesso si potrà iniziare la progettazione e successivamente i lavori a seguito dell’atto del 24 novembre vistato anche dal ministero dei beni culturali: oltre 3 milioni di euro per il territorio di Siracusa per due importanti interventi di restauro. A darne notizia è il deputato regionale di Fratelli d’Italia, Luca Cannata, soddisfatto per lo stanziamento delle risorse inserire nella programmazione del Mit “per la tutela e la promozione del patrimonio culturale storico”.

In particolare, per Siracusa, sono stati finanziati i lavori di consolidamento e manutenzione straordinaria per la conservazione e valorizzazione della Basilica della Madonna delle Lacrime per un importo di 2,5 milioni di euro; mentre altri 750mila euro sono stati stanziati per il restauro, risanamento conservativo e consolidamento strutturale della chiesa di Maria Santissima della Misericordia e dei Pericoli (e annesso convento) di piazza dei Cappuccini.

Le risorse, che andranno a comuni e a enti ecclesiastici, sono state previste con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, rifinanziata con la legge di bilancio 2022, ma gli interventi erano bloccati da tempo.

Solo a giugno 2023 con l’emanazione delle Linee guida per la programmazione degli interventi è stato possibile procedere al bando e permettere così di candidare i propri progetti.

“Ho seguito con il ministero la programmazione per ottenere i fondi – dichiara Cannata – interventi importanti per Siracusa. Per il santuario arriva nel suo settantesimo anniversario ed è importante una sua ristrutturazione anche in chiave di valorizzazione del turismo religioso. Un altro risultato ottenuto con il Governo Meloni, che attraverso il ministero dell’infrastrutture con il ministro Salvini e il vice ministro Bignami e il provveditore Sorrentino dimostra il proprio interesse per il territorio aretuseo”.