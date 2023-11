Carabinieri in una scuola di Misterbianco per il progetto 'Divisa amica'

Nella mattinata di oggi 25 novembre, presso l’istituto scolastico “Padre Pio da Pietrelcina” di Misterbianco, nell’ambito delle iniziative promosse dall’Arma dei Carabinieri per la diffusione della cultura della legalità nelle scuole, si è tenuto un incontro tra giovani alunni ed i militari dell’Arma, nonché gli appartenenti dell’associazione “Humanitatis Progressum” che cura altresì il progetto “Divisa Amica”.

Tale attività educativa ha avuto lo scopo di creare un particolare momento d’incontro trai bambini e pre-adolescenti ed i Carabinieri, per rafforzare nei giovani il senso di fiducia e di vicinanza nei confronti delle Istituzioni.

I militari della Tenenza di Misterbianco e del Nucleo Radiomobile di Catania hanno spiegato l’importanza della sicurezza stradale, che si raggiunge anche attraverso corrette condotte di guida, in linea con il Codice della Strada. Ad esempio, l’obbligo di indossare il casco oppure il divieto di guida in stato di alterazione psicofisica. Oltre a ciò, i Carabinieri hanno portato sul posto alcuni mezzi ed equipaggiamenti dell’Arma, tra cui una Alfa Romeo Giulietta, due Ducati Multistrada 1200 ed una BMW RT 1200 che hanno attratto l’attenzione degli studenti presenti.

I giovani, poi, seguiti dai volontari dell’associazione con i loro costumi da supereroi, hanno avuto modo di provare un percorso ad ostacoli con l’utilizzo di bici elettriche, lungo il quale sono stati anche “controllati” dai Carabinieri.

L’iniziativa è stata una tra le tante che, nel corso dell’anno scolastico, vede i Carabinieri del Comando Provinciale di Catania incontrare, nelle scuole di ogni ordine e grado, i ragazzi per promuovere le regole della convivenza civile, della salvaguardia della sicurezza stradale e della legalità.