Evade dai domiciliari, bloccato dai carabinieri a Siracusa

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Siracusa hanno arrestato un pregiudicato di 43 anni per evasione dagli arresti domiciliari.

L’uomo era finito in carcere per furto e nei giorni scorsi era stato scarcerato e posto ai domiciliari ma, durante i controlli dei militari, è stato rintracciato in giro per la città.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato ricondotto ai domiciliari presso la sua abitazione, come disposto dall’Autorità giudiziaria aretusea.