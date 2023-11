Marea fucsia a Roma ed in altre città, cortei contro la violenza alle donne

Una marea 'fucsia' a Roma, a Messina e in tante città italiane da Nord a Sud per dire basta alla violenza di genere nel nome di Giulia Cecchettin, la 22enne assassinata due settimane fa in Veneto. Grande partecipazione, con oltre mezzo milione nella Città Eterna secondo gli organizzatori, alle iniziative promosse da 'Non una di meno' per l'ottavo anno consecutivo e "con più rabbia che mai". A dominare era quel colore, il 'fucsia', che rappresenta la volontà di costruire sempre più un mondo rosa intenso e non intriso di rosso.

A Roma la marcia è partita dal Circo Massimo e si è conclusa a piazza San Giovanni, aperta dalle donne dei centri anti-violenza e con la partecipazione della segretaria del Pd, Elly Schlein, del segretario della Cgil, Maurizio Landini, e del sindaco di Roma Gualtieri. "L'indignazione e la rabbia non bastano", ha detto la leader dem, "vogliamo fermare questa mattanza. È il momento di dire basta e fare un salto in avanti, perchè non se ne puo' più".

"Ci vogliamo vive e libere" e "Stop al patriarcato", hanno scandito le manifestanti. A sfilare anche una delegazione di palestinesi e tanti volti noti mischiati tra la folla, da Paola Cortellesi a Ferzan Ozpetek, da Fiorella Mannoia a Noemi. "Ci vogliamo vive. Contro il patriarcato", uno degli slogan.

Attimi di tensione quando alcune attiviste hanno sostato davanti alla sede di 'Pro vita e famiglia' in viale Manzoni srotolando lo striscione "Voi pro vita, noi pro vibra", accusando l'associazione di "incarnare il patriarcato più becero".

In più di 30 mila a Milano hanno manifestato con fischietti, applausi e rumore di mazzi di chiavi all'appuntamento in Piazza Castello contro il patriarcato. Tra i presenti il sindaco Beppe Sala, Chiara Ferragni, la rettrice Donatella Sciuto, Susanna Camusso, Ivan Scalfarotto, Pierfrancesco Majorino ed Elena Carta della consulta delle donne democratiche.

Il presidente del M5s Giuseppe Conte e il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni con Ilaria Cucchi hanno preso parte a Perugia alla manifestazione 'Libere di Volare' organizzata da 40 associazioni per la giornata contro la violenza sulle donne.

"Quando ci troviamo di fronte a una donna uccisa", ha affermato in un messaggio il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, "alla vita spezzata di una giovane, a una persona umiliata verbalmente o nei gesti della vita di ogni giorno, in famiglia, nei luoghi di lavoro, a scuola, avvertiamo che dietro queste violenze c'è il fallimento di una società che non riesce a promuovere reali rapporti paritari tra donne e uomini".