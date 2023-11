Due scooter si sono scontrati questa sera a Vittoria, in via Pietro Gentile. Sono rimaste ferite tre persone e uno dei feriti è in gravi condizioni: è ricoverato, così come gli altri due, all'ospedale Guzzardi di Vittoria. Ancora da accertare l'esatta dinamica dell'incidente. La Polizia municipale di Vittoria ha provveduto a regolare il traffico nella zona mentre i due scooter sono stati sequestrati.

(Foto, Franco Assenza)