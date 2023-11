Odg di 2 consiglieri di 'Ho scelto Siracusa': reperire risorse per ammodernare lo stadio

Individuare le risorse necessarie da destinare agli interventi di ammodernamento dello stadio comunale “Nicola De Simone”. E’ l’impegno chiesto dai consiglieri comunali Matteo Melfi e Nadia Garro all’amministrazione comunale attraverso un ordine del giorno presentato al Civico consesso.

“L’impianto sportivo – sottolineano i due esponenti di “Ho scelto Siracusa”, movimento che fa riferimento al vicesindaco Edy Bandiera - è ormai obsoleto e necessita di interventi di adeguamento e miglioria, per le ambizioni di una società sportiva che ha ridato entusiasmo ad un’intera città. Se da un lato tutto ciò, da amministratori pubblici e tifosi, ci inorgoglisce, dall’altro ci induce ad un’assunzione di responsabilità e a stimolare l’Amministrazione comunale, già attenta alla questione, affinché faccia il possibile per rendere più comodo, ampio e funzionale l’impianto sportivo. E’ evidente – aggiungono Melfi e Garro - che la costruzione di un nuovo impianto sportivo su iniziativa privata, alla quale l’Amministrazione ha già assicurato il proprio favore, risolverebbe tutti i problemi ma, nella migliore delle ipotesi, occorreranno comunque degli anni. In attesa e con l’auspicio che tutto questo possa avvenire, il Comune deve nel frattempo fare in modo di trovare le giuste risorse, necessarie per effettuare i lavori di manutenzione straordinaria, adeguando l’impianto in relazione alle accresciute superiori esigenze”.

Da qui il rinnovato appello lanciato da Matteo Melfi e Nadia Garro all’Ente locale. “L’Amministrazione ha mostrato con i fatti la sua vicinanza al Siracusa calcio e, in generale, a tutte le società sportive cittadine. Le chiediamo pertanto di impegnarsi per mettere la società del presidente Ricci in condizione di poter avviare una programmazione serena e lungimirante con l’obiettivo di riportare in alto il nostro amato Siracusa calcio. Ognuno di noi, anche in occasione dell’approvazione del prossimo bilancio, non mancherà di fare la sua parte”.