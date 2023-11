Democrazia Cristiana, Giacomo Scala nuovo segretario di Trapani

Giacomo Scala è il segretario provinciale della Democrazia Cristiana a Trapani. L'elezione è avvenuta, questa mattina, durante il Congresso provinciale della DC, che si è svolto al Mahara hotel, a Mazara del Vallo. Presenti il segretario nazionale del partito, Totò Cuffaro; il segretario regionale, Stefano Cirillo; l'assessore regionale alla famiglia, alle politiche sociali e al lavoro, Nuccia Albano; l'europarlamentare, Francesca Donato; il capogruppo della DC all'Ars, Carmelo Pace.

Al termine del Congresso, sono stati eletti tutti gli organi della provincia di Trapani: segretario Giacomo Scala, ex sindaco di Alcamo ed ex presidente dell'Anci; presidente Vito Gancitano; vice segretari Mariella Martinciglio e Walter Alagna; segretario organizzativo Vito Sieli.

"Abbiamo celebrato una due giorni all'insegna della democrazia. Ieri abbiamo eletto la segreteria provinciale a Palermo e, a distanza di 24 ore, quella di Trapani. Le segreterie provinciali rappresentano un organismo importante per continuare nella crescita del partito, ponendo alla base sempre le esigenze della gente - dichiara il segretario nazionale della DC, Totò Cuffaro -. Faccio gli auguri di buon lavoro a Giacomo Scala e a tutti i componenti della segreteria provinciale, con la consapevolezza che i nuovi eletti lavoreranno ascoltando le esigenze del territorio".

"Sono onorato dell'incarico e ringrazio chi mi ha proposto come segretario provinciale e chi mi ha votato. Il 2024 sarà un anno ricco di impegni e ci faremo trovare pronti per le sfide che ci attendono - dichiara Giacomo Scala -. La nuova segreteria provinciale inizierà subito a lavorare sul territorio, coinvolgendo sempre più donne e giovani, che hanno tanto voglia di politica e desiderosi di avvicinarsi al progetto della DC, iniziato, qualche anno fa, dal nostro segretario nazionale, Totò Cuffaro”.