A Carlentini il Consiglio regionale dell'Ucsi Sicilia: illustrati i prossimi appuntamenti

“Il futuro ci attende e noi dobbiamo farci trovare preparati, coinvolgendo e pianificando le attività ad iniziare dal nuovo consulente ecclesiatico regionale don Giuseppe Longo a cui do il benvenuto, con lui percorreremo l’ultimo miglio del nostro mandato per poi proseguire con il prossimo consiglio direttivo entro la fine 2024”. Lo ha dichiarato Domenico Interdonato presidente dell’Ucsi Sicilia all’apertura del consiglio regionale dell’Ucsi Sicilia che si è svolto a Carlentini in presenza e in webnair ospitato presso il salone conferenze dell’Agriturismo “Il Giardino del Sole” in contrada San Demetrio. Ai lavori hanno partecipato, oltre al presidente Interdonato, il consulente Ecclesiastico Ucsi don Giuseppe Longo, la segretaria regionale Ucsi Laura Simoncini, che è anche presidente provinciale di Messina, il tesoriere regionale dell’Ucsi Angelo Di Tommaso, i consiglieri regionali Vincenzo Caruso e Salvatore Pappalardo, i presidenti provinciali di Palermo Michelangelo Nasca e di Caltanissetta Fiorella Falci. Presenti all’incontro il segretario nazionale Salvatore Di Salvo, che è anche Tesoriere dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, il consigliere nazionale Ucsi Gaetano Rizzo e il presidente del Collegio dei Garanti dell’Ucsi Nazionale Antonio Foti. Il presidente Interdonato ha dato il benvenuto a don Giuseppe Longo ringraziando il consulente Ecclesiastico uscente padre Paolo Buttiglieri per il lavoro svolto in questo decennio.