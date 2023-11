Siracusa e Trapani non si fanno male, un brutto derby: finisce in parità (foto Cilmi)

Sembra un copione vecchio, tanto quanto, la storia del Siracusa Calcio. Anche in questa domenica da sold out, (più di seimila spettatori). con coreografia da altri palcoscenici, gli azzurri falliscono l'appuntamento clou della giornata. Impattano con un salomonico 0 - 0 contro . E' stato un brutto derby. Troppo poco degli azzurri per tentare il sorpasso alla prima della classe. I granata sono ben disposti in campo e quando la retroguardia è in difficoltà, ci pensa Ujkaj, a togliere le castagne dal fuoco.

E' il Siracusa che nel primo tempo fa la partita e dopo 2 minuti dal fischio d'inizio, sugli sviluppi di una punizione colpo di testa di Benassi con palla sopra la traversa. Al 14′ ci prova da fuori area Aliperta direttamente su punizione ma non inquadra lo specchio della porta. al 18' sul fronte opposto, Lamberti blocca un tentativo di Crimi. Poi altre due occasioni per i padroni di casa con Forchignone e Vacca, ma l'estremo difensore granata è attento e fa buona guardia. Allo scadere del primo parziale Torrisi deve rinunciare a Cocco per problemi fisici, al suo posto c’è Balla. Si. va al riposo sullo 0 a 0.

Nel secondo tempo l'azione da gol è sulla testa di Maggio: è il 12' quando Ukjai compie la prodezza, respingendo con un volo plastico, salvando la porta del Trapani. Cacciola poi opera due cambi, Arcidiacono per Vacca e Limonelli per Forchignone. L'ex Sassuolo erastato tra i migliori in campo. Altro cambio al 21′ con Marco Palermo per Crimi e un minuto più tardi Gozzo sfiora la traversa con una conclusione che mette i brividi al Siracusa. Altri cambi intorno alla mezz’ora con Samake per Mascari e Favetta per Maggio, decisione assai discutibile quest'ultima. Al 35′ lascia il campo Kragl per Bollino mentre al 27′ Faella subentra ad Alma. Al 46′ giallo per il tecnico Cacciola e dopo 4 minuti di recupero finisce il derby sullo 0 a 0.

(FOTOCRONACA DI VALENTINO CILMI)