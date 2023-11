Calcio, il Modica fermato in casa dal Real Siracusa

Finisce con un pareggio il match tra Modica Calcio e Real Siracusa Belvedere, gli ospiti chiudono in vantaggio il primo tempo con un gol fortuito su cross di Frittitta che trova una deviazione della difesa rossoblu. Nella ripresa il Modica trova il pareggio con Parisi ma non riesce a ribaltare il risultato come contro la Nebros.

Il vantaggio ospite arriva al 44'. Frittitta prova una galoppata sull’out di destra, prova il cross in mezzo che trova una deviazione e prende una parabola strana che si insacca alle spalle di Marino, per il finale di primo tempo di 1-0 per il Real Siracusa.

Nella ripresa al 15', punizione di Azzara che mette in mezzo un pallone colpito da Savasta per Parisi che raggiunge il pareggio.