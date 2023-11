Calcio, il Canicattini resiste agli assalti del Frigintini (0-0)

Il Frigintini calcio Città di Modica ritorna con un pareggio dalla trasferta di Canicattini Bagni. Un punto conquistato in formazione di emergenza che -tuttavia- si porta dietro recriminazioni e imprecazioni per una direzione di gara che nell’ultimo quarto d’ora è stata a senso unico e penalizzato i rossoblù di Samuele Buoncompagni. Prima un calcio di rigore non concesso per un fallo commesso in area di rigore canicattinese su Joele Scarso, rigore concesso al Città di Canicattini per un pallone finito sul braccio (attaccato al corpo) di Fusca e poi in pieno recupero gol annullato a Wally che di testa aveva battuto il portiere locale per il gol del vantaggio, sicuramente definitivo a quel punto. Un altro pareggio per i rossoblù del Frigintini calcio Città di Modica dopo quello del turno precedente e casalingo contro il Vizzini. Un pareggio che può essere definito figlio di una formazione -quella rossoblù- che ha giocato senza attaccanti di ruolo per le assenze del capocannoniere Kevin Sangiorgio e del vice Simone Drago. Nonostante ciò, il gol realizzato da Mohamed Noukri e il gol di Gambuzza annullato per un (dubbio) fuori gioco aveva generato le speranze di ritornare con un successo considerato che la squadra locale non è che avesse fatto penare i difensori rossoblù nel primo tempo. O quanto meno erano stati bravi Pianese e compagni di controllare agevolmente le iniziative degli attaccanti locali. Poi il finale che ha visto i tre episodi che hanno determinato il risultato di parità.