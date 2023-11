Violenza sessuale nel parcheggio di un supermarket di Reggio Emilia: un arresto

Era appena salita nella sua macchina in sosta in un parcheggio di un supermercato di Reggio Emilia quando si è vista aprire lo sportello da un uomo che si è protratto all'interno dell'abitacolo tentando di baciarla e, toccandole i seni, lasciandole intendere di andare sui sedili posteriori per consumare una prestazione sessuale. La reazione della vittima, che è riuscita a divincolarsi e a dileguarsi, ha impedito per lei ulteriori conseguenze. Quindi la denuncia ai carabinieri della stazione di Corso Cairoli che, grazie a concordi testimonianze e all'analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza installate nel parcheggio del supermercato, sono riusciti a identificare il presunto autore dell'aggressione, che è stato denunciato. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, concorde con le risultanze investigative dei carabinieri, ha richiesto e ottenuto dal Tribunale di Reggio Emilia una misura cautelare restrittiva in regime di arresti domiciliari a carico dell'uomo. Per questi motivi con l'accusa di violenza sessuale i carabinieri della Stazione di Corso Cairoli hanno arrestato un 55enne abitante a Reggio Emilia, ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura reggiana, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale. L'origine dei fatti intorno alle 18.30 dello scorso 12 ottobre quando la vittima, una 23enne reggiana, salita a bordo della sua autovettura in sosta in un parcheggio di un supermercato reggiano, in procinto di avviare la marcia, ha visto la portiera lato guida aprirsi e un uomo che si è proteso nell'abitacolo cercando di baciarla e, toccandole i seni, arrivando a invitarla a sedersi nei sedili posteriori per consumare una prestazione sessuale. La lucida reazione della ragazza ha evitato ulteriori conseguenze. E' infatti riuscita a divincolarsi e a fuggire in auto. Quindi la denuncia ai carabinieri della stazione di Corso Cairoli che hanno avviato le indagini.