Il Palermo fallisce la vittoria, la Ternana rimonta lo svntaggio e finisce 1 - 1

La Ternana continua a muovere la classifica e lo deve a Casasola. Con il gol che ha chiuso il match del "Liberati" contro il Palermo sull'1-1 è il giocatore rossoverde con più reti in campionato: 3. Se per i padroni di casa il punto è buono, visto e considerato l'espulsione di Corrado (somma di ammonizioni) che li ha costretti a giocare gli ultimi 20' con l'uomo in meno, per la squadra di Eugenio Corini si parla di "brodino". Non a caso, a fine partita sono arrivati i fischi dei quasi 800 tifosi palermitani saliti fino a Terni che, dopo il gol del momentaneo 0-1 di Lucioni, avevano sognato la vittoria finale.