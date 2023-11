Il Catania continua a vincere: a Giugliano Di Carmine firma il gol partita

Il Catania non si ferma ed in trasferta incassa la seconda vittoria sotto la gestione di Cristiano Lucarelli. A Giugliano ha deciso un gol di Di Carmine sugli sviluppi di un calcio d'angolo, mossa divenuta la specialità della casa per il Catania che sempre su palla inattiva al Cibali ha messo sotto la Turris sette giorni fa. Lucarelli chiedeva continità di prestazione ma soprattutto di risultati e oggi è stato accontentato dai suoi ragazzi che hanno giocato con il 4-2-3-1 con la conferma di Rocca sottopunta. La squadra si è mossa meglio nella ripresa visto che i padroni di casa nella prima frazione hanno giocato sulla intensità raddoppiando e correndo lungo e in largo. Poi nella ripresa i ritmi si sono abbassati ed è uscita la qualità del Catania che ha trovato la rete con l'opportunista Di Carmine che ben piazzato nel cuore dell'area di rigore ha anticipato il suo avversario e battuto Russo. Il Catania con il minimo porta a casa il massimo ma quello che conta sono i tre punti che proiettano i rossazzurri in zona playoff. Forse dopo due match con Lucarelli in panchina pochi si aspettavano un cambio di marcia così netto.

Sempre in serie C, il Messina sconfitto in casa dalla Juve Stabia per 1 a 0, nell'anticipo di ieri.