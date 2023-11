Hamas, Israele: "Oggi liberati altri 17 ostaggi", c'è anche la piccola Abigail

Nuovo scambio di ostaggi di Hamas con prigionieri palestinesi oggi domenica 26 novembre 2023. Un portavoce dell'esercito israeliano ha reso noto che alla Croce Rossa sono stati consegnati 14 cittadini israeliani e 3 stranieri che erano tenuti in ostaggio da Hamas, secondo quanto comunicato dalla stessa organizzazione internazionale. Lo riferisce il sito di Haaretz. Secondo le informazioni quindi riferite dall'esercito israeliano oggi sono stati liberati in tutto 17 ostaggi, una donna in gravi condizioni è stata trasferita direttamente in ospedale.

Mentre Hamas ha reso noto di aver consegnato alla Croce Rossa 14 ostaggi israeliani e quattro thailandesi, secondo quanto si legge sul sito di Haaretz.

In precedenza Hamas aveva annunciato la liberazione di un ostaggio con cittadinanza russa. In un comunicato si precisa che questo avviene "in risposta agli sforzi del presidente russo Vladimir Putin e nell'apprezzamento della posizione russa a sostegno della causa palestinese". Hamas ha consegnato l'ostaggio russo ai rappresentanti del Comitato internazionale della Croce Rossa.

Tra gli ostaggi liberati e consegnati alla Croce Rossa c'è anche Abigail Edan, la bambina di 4 anni rimasta orfana il 7 ottobre e rapita da Hamas. Sono in tutto otto i bambini rilasciati oggi da Hamas nell'ambito del terzo giorno di scambio.

I 39 detenuti palestinesi scarcerati oggi nell'ambito del terzo giorno di scambio sono tutti minori. Secondo quanto rende noto l'agenzia palestinese Wafa, si tratta solo di ragazzi, 21 dei quali di Gerusalemme, uno di Gaza e il resto della Cisgiordania. Nel primo gruppo di detenuti rilasciati vi erano 24 donne e 15 minori e nel secondo sei donne e 33 minori.

Oggi è il terzo giorno di una tregua di quattro giorni. Altri 24 ostaggi, tra cui 13 civili israeliani e 11 cittadini stranieri, sono stati liberati venerdì, seguiti da altri 17, 13 israeliani e quattro cittadini tailandesi, sabato. Il Qatar, che ha mediato tra Israele e Hamas, ha detto di sperare che la tregua possa essere ulteriormente estesa con il rilascio di altri rapiti.

Hamas lavora a estensione tregua

Hamas ha annunciato l'intenzione di rilasciare tutti gli ostaggi trattenuti nella Striscia di Gaza, oltre 200, in cambio della scarcerazione di tutti i detenuti palestinesi dalle carceri israeliane. Lo ha dichiarato ad al-Jazeera Ghazi Hammad, spiegando che Hamas sta lavorando per estendere la tregua. ''La nostra priorità è quella di fermare l'aggressione contro il nostro popolo. Vogliamo fermare il genocidio a Gaza'', ha aggiunto.

Anche il Qatar spera nell'estensione della tregua e sta lavorando con l'Egitto, con gli Stati Uniti e con le parti in conflitto per garantire l'arrivo di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar Majed Al-Ansari intervistato dalla Cnn. Questa mattina una delegazione del Qatar è arrivata nella Striscia di Gaza attraverso il valico di Rafah con l'Egitto. E' la prima volta, dall'inizio della guerra tra Hamas e Israele e dall'entrata in vigore della tregua, che funzionari del Qatar entrano nell'enclave palestinese.