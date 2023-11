Volley Modica, contro Casarano vittoria con brivido (3 a 2)

Volley Modica 3

Leo Shoes Casarano 2

Parziali: 20/25, 18/25, 25/18, 25/16, 15/4.

Volley Modica: Raso 6, Di Franco 6, Capelli 14, Putini 4, Chillemi 17, Cascio, Buzzi 9, Spagnol 20, Giudice, Lombardo (L2), n.e: Nastasi (L1), Italia, Tidona, La Rocca. All. Enzo Di Stefano; Ass: Salvo Nicastro.

Leo Shoes Casarano: Martinelli, Peluso 6, Miraglia 7, Ciardo 1, Lugli 25, Quarta, Topuzliev 12, Licitra 1, Tommasi 2, Baldari 10, Carta (L1), n.e: Moschese, Pepe, De Micheli (L2). All. Fabrizio Lichelli.

Arbitri: Roberto Guarnieri di Messina e Fabio Scarfò di Reggio Calabria

Quarto successo consecutivo per la Volley Modica che al “PalaRizza” vede le “streghe” va sotto di due set, ma si rimbocca le maniche e grazie anche al supporto del suo pubblico batte in rimonta la Leo Shoes Casarano che ha dimostrato di non meritare l'attuale classifica. I biancoazzurri hanno impiegato 131' per domare i loro avversari che escono dal taraflex della Contea con l'onore delle armi.

“E' stata una vittoria sofferta – commenta a fine match coach Enzo Distefano – contro un Casarano che ha fatto la voce grossa. Avevo detto ai ragazzi di non abbassare la guardia perchè il sestetto pugliese è in continua crescita e le prestazioni di Lugli e Topuzliev sono la conferma che Casarano è una buona squadra che sin dalla prima palla giocata ci ha messo in difficoltà e sono stati dei “giganti” nei primi due set, ma i miei ragazzi sono stati bravi a resettare tutto e a crescere nei fondamentali e in battuta dal terzo set in poi".